食品大廠南僑（1702）20日公布9月自結稅後淨利1.55億元，年增84.64％，單月EPS 0.63元，也明顯高於去年同期的0.34元。南僑表示，主要係受惠於中秋節效應，兩岸油脂事業營收均較去年同期增加約20％；泰國南僑也在米果新產線挹注下，營收較去年同期增加8％所致。

此外，南僑自結累計前三季稅後淨利6.37億元，年增2.8％，累計前三季EPS為2.57元，也高於去年同期的2.5元。而這也是南僑今年以來累計獲利首度正成長，隨著進入第四季傳統旺季，南僑表現可望重返成長軌道！

今年受大環境新冠肺炎疫情影響，南僑累計前八個月稅後淨利，都較去年同期衰退，但隨著疫情逐漸趨緩，兩岸油脂及冷凍麵團事業回穩，加上泰國新產能挹注貢獻下，獲利衰退幅度已逐月明顯收斂，從累計前二月年減85％，前三月年減64％，前四月年減約54％，前五月年減約37％，上半年年減23.5％，前七月年減17.88％、前八月年減10.07％，到前三季終於正成長。

單以9月來看，其中一大關鍵也跟節慶落點有關，去年中秋節是9月13日，出貨高峰落在8月，今年中秋節則是10月1日，加上去年9月南僑中壢冷凍麵糰廠歲修11天等因素，以致今年9月營運明顯拉升。

展望後市，據了解，泰國南僑新的嬰兒米果線效益不錯，明年產能可望滿載，並展開新的產線投資計畫，至於麵包零食線則預計明年加入；大陸方面隨著疫情趨緩，營運漸回溫，今年7月單月已跟去年打平，8、9月表現都比去年好，累計前三季已大致恢復到去年95％水準。整體來看，集團營運可望重返成長軌道。

(工商 )