遠東SOGO周年慶11月5日至16日登場，打出「超越電商 買貴退差價」、「ONLY SOGO 買貴奉送」，還有每回推出必排隊瘋搶的Hello Kitty獨家來店禮，董事長黃晴雯表示SOGO周年慶是「全民運動最高潮」，今年目標全台7店業績要達108億元，與去年持平，若扣除去年在周慶前熄燈的新竹店可成長1.6%。

伊林名模王思偉穿黃淑琦銀色長禮服、戴Hearts On Fire珠寶，站在SOGO獨家Hello Kitty來店禮前少女心噴發。（粘耿豪攝）

SOGO獨家Hello Kitty來店禮大人、小孩都喜歡。（粘耿豪攝）

SOGO台北店3館周慶聯手可搶攻逾60億元，光是化妝品和精品業績就占一半，化妝品共備有超過百萬組1.1折起，資深副總吳素吟表示組數是歷年最高，且強化商品力，超過萬組的全台獨家特惠組中，有銀座最強百貨GINZA SIX限定的肌膚之鑰潤脣膏；其他百貨沒有的「分享1+1」組，強打同款正貨商品買1送1，因應戴口罩成常態首推雅詩蘭黛「小棕瓶」眼霜。

SOGO董事長黃晴雯率領一級長官，揭示33周年慶業績目標為108億元。（粘耿豪攝）

SOGO忠孝館全台獨賣ESTEE LAUDER小棕眼買1分享1，價值5200元、優惠價2340元，限量100組。（SOGO提供）

周慶期間首次推出指定彩妝、香水、香氛滿3000折300；化妝品/保養品/香氛滿6000送800，搭配指定銀行最高回饋23％；還首次虛實整合，忠孝館超過萬組特惠組可同步在電商平台istore搶購；50萬會員下載SOGO APP首次加碼送3000元電子折價券。

SOGO忠孝館獨賣shu uemura航海王刷具組，優惠價1800元，限量100組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館獨賣Dior 超完美持久氣墊蜜粉#001（金燦星夜限量版），優惠價1980元，限量100個。（SOGO提供）

至於業績超好的復興館精品，7、8月成長3成，9月歐洲新品全送來，有歐洲周、VIP WEEK活動，在香奈兒、愛馬仕、LV等帶動下，整體業績飆升5、6成，復興館店長許淑賢形容買氣是「百年難得一遇」；周慶期間連同敦化館的國際精品滿2萬送2000，最高回饋16％。

SOGO復興館獨家PENHALIGON’S 150周年倒數月曆，1萬7450元，限量10組。（SOGO提供）

SOGO復興館首賣ESTEE LAUDER夢幻市集玩色盤，原價1萬8718元、特價1980元，限量50組。（SOGO提供）

Hello Kitty獨家來店禮10多年前創紀錄，兌換人潮從12樓排到1樓，上次露面是30周年慶，這回33周年慶又重出江湖，全台7店共43款來店禮，預料可再創話題。黃晴雯說，今年周慶有2個主題，Hello Kitty獨家卡友禮帶來「happy together」；也提供儀式感、療癒感的活動和商品，「與其將就過日子，不如講究過生活」。

SOGO復興館獨家BOTTEGA VENETA THE POUCH鐵鏽紅小牛皮拿包，價格店洽。（SOGO提供）

SOGO敦化館全球獨家系列TOD’S D BAG花紋蛇皮手提包，14萬5400元。（SOGO提供）

人氣家電以按摩椅和空氣清淨機最熱門，3C焦點在於iPhone 12，於忠孝館和復興館買指定機款送指定iPad和Apple Watch；忠孝館指定家電買1送1最高享30％回饋。

SOGO忠孝館店長嚴選買指定款手機送APPLE iPad 8 10.2吋平板電腦。（SOGO提供）

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