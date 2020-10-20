幾年前曾經有一定知名度的丹麥發明家彼得·馬德森（Peter Madsen），因為在2017年在自己自製的潛艇裡殺害訪問他的瑞典女記者，而遭判終身監禁。然而他試著逃出監獄，所幸在監獄外被被警方逮獲。

衛報(The Guardian)報導，一份叫Ekstra Bladet的小報發布了一段影片，看到馬德森坐在草地上，他的雙手在背後，而警察在遠處，似乎是逃獄失敗遭警方逮獲的樣子。

警方封鎖監獄外圍，調查馬德森的逃獄路線。(圖/美聯社)

警方沒有公開被捕逃犯的名字，僅在推特上說：「確有1名男子企圖逃獄，現已被捕。我們封鎖了現場，調查人員正試著找到他的逃脫路線。」

馬德森是一位自學成才的發明家，他早年前火箭很有興趣，成功調配出可行的火箭燃料，並打造出可飛到高空的火箭，在2010年時，他的火箭已到10公尺高。不過之後他又開發其他的東西，比如潛水艇。

然而2017年，馬德森殺害了與他同乘潛水艇的瑞典女記者沃爾(Kim Wall)，並殘忍的將她肢解，之後自沉潛艇試圖毀滅證據。2018年他在哥本哈根市法院被判處無期徒刑，他在高等法院時，主動向受害者家屬道歉，並不再上訴。

丹麥沒有死刑，最高的刑度就是無期徒刑，通常16年監禁後可以申請出獄，獄方會對罪犯進行重新評估，以確定如果釋放這些罪犯是否還對社會構成危險，如果沒有通過就會繼續服刑。

(中時新聞網)