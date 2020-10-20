許漢珍獲得文化部第5屆「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主，其參與營建廟宇共67間，圖為灣裡同安宮。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

91歲人間國寶許漢珍獲文化部第5屆「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主，台南市長黃偉哲推崇也感謝漢珍師對台灣大木作工藝的貢獻，讚許是台南之光。（曹婷婷攝）

許漢珍今年獲得文化部第5屆「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主，其參與營建廟宇共67間，圖為灣裡萬年殿的結網技藝。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

91歲人間國寶許漢珍是台南市登錄傳統工藝「大木作」與「結網」保存者，2005年獲中華文化藝術薪傳獎、2014年文化部登錄為文化資產保存技術大木作技術保存者，近來再獲第5屆「國家文化資產保存獎」，台南市哲黃偉哲譽其為台南之光。

1929年生的許漢珍，17歲跟著父親許銅爐學習大木作技藝，參與廟宇營建遍及台南、高雄、嘉義、新北共67間，他也是繼剪黏泥塑技術師王保原後，台南第二位獲國家文化資產保存獎得主。台南市政府今天提前為他舉辦感恩茶會，多位傳統工藝藝師及學員均到場祝賀。

許漢珍從17歲參與廟宇營建到90歲退而不休，長年埋首案牘的他雖身軀佝僂，精神卻篹如巨人，無私傳承。

「感謝國家不嫌棄，讓我得獎，內心真歡喜。」許漢珍直到前年仍拄著拐杖、忍受身體病痛，堅持授課，一度憂後繼無人的他特別感謝「許漢珍大木作傳習計畫」主持人徐明福開課，促成他傳授大木作，他視每個學員都是接班人，不少建築師都是他的學生。

文化局長葉澤山說，許漢珍師承傳統大木廟宇營建，為符合建築營建法令需求，自學建築繪圖，且為因應晚近時期廟宇營建使用鋼筋混凝土趨勢，他與時俱進，以鋼筋混凝土仿大木營建傳統廟宇，維持傳統建築風貌。

徐明福說，當初因研究關帝廳才有機會接觸許漢珍，漢珍師不僅在大木技藝上有卓著貢獻，其奉獻、不藏步精神更為人稱道，「沒有他親自授課解密，他的技藝知識無法傳承」。

台南市長黃偉哲推崇許漢珍長期致力傳統大木作技藝及廟宇木作結網裝飾工藝傳承，堪稱當代大木匠師之最，2020年獲第5屆「國家文化資產保存獎」保存傳承類肯定，是台南之光也是台灣之光，特別於文化部頒獎前舉辦感恩茶會，感謝漢珍師對台灣大木作工藝的貢獻。

(中時 )