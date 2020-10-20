花旗集團經濟研究部門認定，新的經濟循環周期開始了，未來12個月的經濟走勢將呈現向上的動能！花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，新冠疫情導致經濟崩盤之後，大規模的刺激政策為新的經濟循環周期奠定了基礎，今年3月的經濟谷底形成之後，迄今走了6個月的打底、緩步修復，現在確定之後至少有12個月的更大經濟復甦期間，將為投資市場帶來向上動能。

據此，花旗集團最新上修主要市場經濟成長率（GDP）預測，美國由原先的-4.3％上修至-3.6％、中國大陸由原先的2％上修至2.4％。至於全球2021年經濟成長率，花旗集團估測為5.4％，也上修美國GDP成長率，自今年中旬估測的4.2％，上調至5.1％，增加近1個百分點。投資市場指標的MSCI世界指數，花旗集團也估測，將自目前的本益比18倍，將在2021年能成長到22倍。

曾慶瑞表示，新冠疫情已干擾市場許久，近期全球經濟活動陸續反彈，由於一個經濟循環約發展12個月到18個月，3月迄今僅走了6個月，後面至少還有12個月的向上動能，11月的美國總統大選將只是金融市場的小插曲，投資人不應過度擔心政治問題會打斷經濟向上的趨勢。

花旗（台灣）銀行今（20）日舉辦《花旗2020年第四季投資展望》，為該行今年疫情爆發以來，第一次舉辦的實體會議。因銀行總部位於美國，美國全國疫情至今未曾明顯消退，多數員工維持在家工作、靠視訊會議處理業務，連台灣員工至今也仍分組異地上班，今天能有實體記者會顯示該行正接受全球市場已朝向復甦的軌道前進。

(工商 )