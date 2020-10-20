台海兩岸關係緊繃之際，大陸日前宣布逮捕200多名「台諜」後，我方檢調今也宣布偵破一起共諜案，並將軍情局1名退役少將和2名退役上校約男到案。此事在網路上引起網友熱議，有網友對此感到很無言；還有網友表示，真的是洩漏很不得了的機密嗎？

檢調懷疑，軍情局的退役岳姓少將、張姓、周姓2退役上校，疑遭大陸國安人員吸收為共諜，自2013年起邀約多位台灣人士赴大陸與陸方國安人員見面，甚至岳姓前少將還蒐集機密文件交付陸方，涉嫌違反《國家情報工作法》、《國家安全法》。台北地檢署今指揮調查局國安站，搜索朱、張、周3人，約談3人到案。

對此，有網友表示，「真的是洩漏很不得了的機密嗎？」、「台灣哪有機密可言」「會有這麼笨蛋的專業情治人員嗎？如果屬實，那我們的情治單位還玩個鳥？」、「你來我往了喔」、「台諜共諜都是台灣人奇怪了」。

還有一些網友則說，「對岸抓我們的人，阿我們也抓到自己人」、「臺灣國安局真厲害！大陸抓臺灣人，國安局也來抓臺灣人」、「間諜出產大國，台灣也」、「大陸、台灣抓間諜都是抓台灣人，看來台灣人天生就是當抓耙子的料」、「上次大陸說逮到台諜，現在台灣說抓到共諜，看起來都是台灣人衰」。

(中時新聞網)