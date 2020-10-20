位於阿里山腳下的逐鹿梅花鹿園區因不符動物展演法暫停營業。（張亦惠攝）

逐鹿梅花鹿園內的梅花鹿得到妥善照顧，今年又多了幾隻小鹿。（張亦惠攝）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前被告知未申請「動物展演管理辦法」許可設置，需提出證明並申請後才能合法，逐鹿社區日前已補件，家畜所20日會同阿里山風景區管理處前往會勘。部落族人無奈但也希望盡快申請合法，未來能長久經營。

八八風災重創嘉義縣阿里山鄉，災後縣府在山下的阿里山公路旁，興建安置鄒族災民的永久屋，這裡過去曾是鄒族獵捕梅花鹿的獵場，為重現歷史意義在此成立梅花鹿園區，但因動物展演法令限縮，輔導的阿管處及部落經營管理團隊對相關法令缺乏經驗而未申請，15日起暫停鹿園營業，待符合主管機關要求後再開放。

據了解，逐鹿社區合作社約有25名員工，創立初期至今曾經歷過發不出薪水的慘況，近來因梅花鹿園復育有成吸引不少遊客，也因此帶動表演、體驗及市集，目前暫停營業員工表示「很受挫」，每天開門就是不斷跟遊客道歉，也擔心好不容易有點起色的社區產業因此消失。

今天下午由嘉縣家畜所動物保護課長徐寶如、阿管處祕書林炳坤與逐鹿社區合作社執行長鄭信得、逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄等人前往會勘，徐寶如表示，現場動物皆得到很好的照顧，但動物展演條件嚴苛，若要申請合法許可，還需由農委會派學者前往現勘評估，家畜所會盡力協助。

莊莫俄說，逐鹿社區是以復育為主，雖有開放遊客餵食，但皆有限制數量，避免鹿隻吃過飽，也會視鹿隻狀況調整。

鄭信得表示，原先預計在分享節時為新出生的小鹿們舉辦命名活動，現在一切都停擺，目前針對鹿園只能盡力申請合法，另，鄭信得也建議，政府應針對永久屋做整體政策上的檢視，為求生存，每個永久屋都在加蓋，應給出一個標準，讓部落有發展的可能。

(中時 )