雖然沙德爾對台灣無直接影響，但外圍環流會周三(21)、周四(22)起將為大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區帶來局部大雨甚至豪雨。（氣象局）

原位於台灣東南方海面上的TD20今日（20）已增強為今年第17號颱風「沙德爾」，受其外圍環流水氣影響，氣象局針對北北基宜4縣市發布豪大雨特報，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區有局部大雨甚至豪雨機率，恆春半島及中南部山區也有陣雨發生機率。

氣象局預報員陳建安表示，「沙德爾」下午實時位置在鵝鑾鼻南南東方730公里海面上，預計明(21)日清晨進入南海，下半天遠離陸地時發展跡象會較為明顯，預估發展會達到輕颱上限。

雖然沙德爾對台灣無直接影響，但外圍環流會周三(21)、周四(22)起將為大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區帶來局部大雨甚至豪雨，恆春半島及中南部山區也有陣雨發生機率，其他地區則仍為多雲到晴。

明天（21）各地清晨偏涼，低溫約在20至24度；白天高溫部分，北部白天高溫約28度，東半部約25-27度，中南部仍可達30-32度。

未來一周天氣持續受東北風影響，周五(23)起氣溫下降較有感，周六(24)、下周日(25)清晨中部以北低溫約19-20度，周六水氣減少，部分地區如台中、嘉義易有輻射冷卻效應，低溫也可能下探至20度左右，預計下周一(26)起開始逐漸回溫。

(中時 )