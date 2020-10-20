1位人妻睡覺前摸了老公雙蛋冷冷的，便在上班閒聊時要其她倆位回家嘗試，想不到其中一位被自己老公打的鼻青臉腫。(臉書靠北婚姻)

1名鄭姓網友在臉書《靠北婚姻》分享一則訊息，3位人妻上班時閒聊彼此老公的雙蛋，其中1名表示睡覺前曾偷摸了一下，發覺老公的那裡竟然是涼的，因此其她兩位便決定返家時，要測試摸一下是熱的還是冰冷的，不料隔天有1位竟然臉上多個黑輪出現，令其她兩位人妻驚嚇不已。

據了解，鄭姓網友在臉書《靠北婚姻》分享訊息，3位人妻在上班時閒聊彼此老公的雙蛋，其中1位告訴其她兩位表示，我昨天睡覺時，偷摸了我老公的雙蛋，竟發現他那邊是涼涼的，另一位則說，我從沒有注意過老公的雙蛋是冰的或熱的，因此其她兩位決定今天回家時，也要在睡前摸一下自己老公的雙蛋。

不料，隔天上班時卻看到嘗試摸自己老公雙蛋的其中1位，頂著鼻青臉腫的面容前來公司，其她兩位人妻趕緊上前關切一下是否家暴，詢問之下才得知，原來這位鼻青臉腫的人妻在昨晚跟自己老公說：「咦！奇怪了老公，別人的雙蛋都是涼的，怎麼只有你的是熱熱的」，老公聽的怒髮衝冠立即暴打人妻，將她的臉上有了自然熊貓眼，事後人妻才曉得，原來自己所說的話，讓老公以為自己在外偷吃其他男人，讓自己哭笑不得。

網友紛紛回應，「熱的，有可能要看醫生了」、「晚上來摸摸看」、「人妻的話題真有夠廣」；網友也認為，「3人妻之後的話題是什麼也想參加」、「感覺3人都是美魔女」、「人妻的戰鬥力應該很強」；網友也覺得，「3人妻該不會都是慾女吧」、「炒飯起來」、「哈哈被揍的很無言」。

(中時新聞網)