高雄市觀光局長周玲妏昨在議會「說溜嘴」稱五月天跨年已在桃園安排檔期，桃園市長鄭文燦20日未正面回應，語帶保留稱尊重且竭誠歡迎，但據了解，五月天跨年確定落腳桃園青埔球場，且將和桃市府開會討論，可望和市府主辦的跨年晚會再度在青埔「拚場」。

高雄市觀光局長周玲妏昨在議會答詢時，「說溜嘴」稱今年有力邀五月天到高雄跨年演唱，可惜五月天已排了桃園檔期，五月天所屬唱片公司相信音樂未證實。

桃園市長鄭文燦今被問及此事時表示，五月天在桃園國際棒球場舉行的跨年演唱會，造成很大的轟動，總參加人數超過27萬人，也帶動桃園的音樂文化，市府當時在國際棒球場做了很多的配套，包括內外野的升降梯可調整，讓大型舞台機具可以進來，還有草坪相關維護計畫等，五月天甚至也捐贈桃園5部復康巴士，直言：「上一次的合作很愉快，也給市民帶來很多的喜悅！」但活動的宣布或是主辦的時間、地點，都由他們自主宣布，尊重他們的決定權。

鄭文燦也提到，桃園從月底、10月31日開始，一連9天要在青埔舉行萬聖節，年底12月也要在青埔舉行跨年，他認為青埔的高鐵廣場是一個辦活動非常熱門的地方，希望也帶動疫後的觀光人潮。據悉桃園萬聖節邀請玖壹壹、鼓鼓、陳芳語等，跨年則有動力火、八三夭等團體獻唱，礙於疫情，將以台灣歌手與表演團體為主。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，五月天已有2次在桃園舉辦跨年演唱會，基於雙方多年來的良好合作基礎及默契，如果今年要繼續在桃園市舉辦跨年演唱會，我們也相當歡迎。

(中時 )