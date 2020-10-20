狄鶯母親19日清晨過世，享壽87歲，女婿孫鵬很早就接岳母來內湖家中同住，他20日受訪表示：「這兩年我們家發生太多事情，我的丈母娘本來身體很好，但家裡事情太多，我們也不知道該怎麼跟老人家說這個事情（孫安佐官司），她非常擔心這件事情，一直到前陣子知道安佐被起訴，她身體狀況突然就變得很不好。」他說到這裡泣不成聲，「我們很對不起她老人家」。

事實上，孫鵬、狄鶯對於狄媽媽非常孝順，他談及妻子目前情況，「她從昨天早上到現在睡醒就哭，哭到累再睡著，真的沒辦法面對這個消息」。問及最感謝岳母什麼部分，他邊說淚水邊潰堤，「岳母很疼我，她聽到我跟她說，我會照顧這個家，照顧她女兒之後，她就走了」。

狄媽媽後期身體狀況不好，患有糖尿病、腎臟病，更被診斷出心室肥大，今年2月腦出血後，又不幸腦中風，需要插著鼻胃管，19日早上醫院通知孫鵬夫妻狄媽媽病危，沒想到竟是最後一面。

(中時 )