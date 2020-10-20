立委陳亭妃20日質詢教育部、體育署時，指出台南「南區體育會」去年因內部問題，遭台南市體育總會報請社會局裁撤，同年11月竟又冒出另一個「南區體育會」，且此單位不在「台南市體育總會」編制下，卻能申請體育署「運動i台灣計畫」，爽領137萬補助款，涉嫌偽造文書。台南市體育處則澄清，南區體育會經查，為社會局合法立案之體育團體。

陳亭妃說，「南區體育會」恐涉及「使公務員登載不實」、「偽造文書罪」等，在公文上以自己為承辦單位，在「台南市體育總會」不知情下，列其為主辦單位，使成立短短不到1年的「南區體育會」，能爭取到比其他體育單位更多的預算。

陳亭妃還表示，對照公文及聯誼賽辦理實際情形，發現公文上的活動辦理區域，和實際地點不同，如公文計畫寫在仁德區、關廟區的籃球社區聯誼賽，實際地點舉辦在安南區，歸仁區、龍崎區之聯誼賽，實際地點則在安平區，新化區之賽事實際則辦在東區，這樣不僅剝奪原辦理區域民眾之權益，更有違法疑慮。

陳亭妃除請體育署查明真相，也質疑台南市政府配合演出，有包庇之嫌。陳亭妃說，自己握有進一步幕後黑手資料，如果市府持續包庇，將會揭露更多資訊。

對此，南市體育處澄清，南區體育會為社會局合法立案之體育團體，符合該計畫申辦資格，且自提出申請、初複審到計畫執行，皆符合教育部體育署的相關規定。

體育處表示，南區體育會雖未加入體育總會，但仍具備獨立申辦運動i台灣計畫之「體育團體」資格，地方政府並無拒絕其申辦的理由。此外，依運動i台灣申辦作業原則規定，各鄉鎮市區體育會至多可補助4場運動嘉年華活動，社區聯誼賽則無補助場次數之規定，亦無各區體育會不得跨區辦理活動之規定。

體育處重申，運動i台灣計畫申請案件，南市皆聘請第三方公正之專家學者，逐一進行初審，通過後再送請體育署複審核定。南區體育會申請運動i台灣2項子計畫，分別為運動嘉年華活動及社區聯誼賽計畫，皆符合體育署計畫申請程序，若有申請團體未落實辦理，經查證屬實，也會收回相關經費絶不包庇。

(中時 )