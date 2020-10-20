前高雄市長韓國瑜卸任後，有鑑於「中天新聞台」面臨換照卡關，在臉書喊話「中天一關門，臺灣民主也會關門」，呼籲民進黨政府勿成為摧毀言論自由的政府。對此，出道多年的影視女藝人張倩就表示，大家若反對中天關台，26日上午就到國家通訊傳播委員會(NCC)門口抗議，此外，「挺韓五虎將」之一的杏仁哥也在臉書發文號召。

韓國瑜19日在臉書貼文指出，「沒有監督及諍言直諫的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」，若「中天新聞」真的被關台，那麼臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由將成為國際社會最大的笑話，因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府，從此，無論是自肥貪污、美豬核食，人民再也發不出真正的聲音，因為所有的媒體將只能歌功頌德。

對於韓國瑜回應，張倩隔天20日表示，她接收到周遭的韓粉友人在臉書社團熱傳的一張圖，呼籲不滿中天換照被卡關的一些有志之士，在26日當天上午10點30分，預計赴台北市中正區的NCC大樓集結抗議，和平、理性表達「反關台、艇中天」的陳抗訴求。

「杏仁哥」今日也在臉書發文號召，「捍衛新聞自由，全民站出來」，將在24-26日下午2點至9點30分，號召反關台的朋友，一起到「自由廣場」和平表達抗議訴求。

韓粉社團間近日廣傳的一張圖。(圖/翻攝自 張倩臉書)

(中時新聞網)