台南市長黃偉哲頒獎給鄭天立(左二)。(曹婷婷攝)

「媽咪，我考試考差，妳會不愛我嗎？」、「媽咪，為什麼我們三姊妹吵架，妳都這麼生氣？」台南市庭教育中心連續7年舉辦「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選，今年參賽作品增加400多件，評選委員從1753件作品選出24件特優作品，這是14歲鄭天立第四度獲選，她感性謝謝媽媽「父母給我最好的禮物是愛、陪伴、支持與包容。」

鄭天立創作《母女對話日常》繪本，展現她從小愛提問的一面，書中以一問一答呈現母女日常對話，每一道為什麼，背後都是媽媽的愛與溫柔。

鄭天立是在家自學者，認為體制內學習要求均衡發展，卻多只看重分數，不適合自己，在從事教職的父母支持下，從國中就自學，她將多數時間用於創作及參加活動，目前是台南市社會局兒童青少年代表，也是中央代表，為兒少議題發聲，去年參加世界兒童環境文學家奪金。這是她的第4度獲得台南市家庭教育中心舉辦主題創作特優，從國小迄今已完成4本繪本。

高中仍傾向自學的她說，學習是一輩子的事，不僅限於課堂，自學以來，依循母親身教，她來自於母親，卻長成另一個獨立個體。她和母親一樣愛閱讀、愛看展、愛旅行，也都是電影迷，這些養分成為她創作靈感來源。

台南市長黃偉哲表示，今年參賽作品較去年增加400多件，空前熱烈與競爭，不同成長階段生命故事都有獨特生命意義，運用圖文可將家庭教育觀念以輕鬆且溫馨方式呈現，除可深入人心，也能讓更多人知道家庭教育如何落實在日常生活。

家庭教育中心已將特優小書繪本製作成有聲書，民眾可上Youtube搜尋關鍵字「109年度家庭教育學生主題創作作品」即可線上閱讀。

(中時 )