于美人在2020總統大選期間，擔任親民黨發言人，昨（19）日出席許復新書《意外之外：與于美人深度對談》活動，該書深入分享她擔任發言人58天的歷程，她坦言「後悔死了」，但也學到很多。

「廣告教母」余湘與親民黨主席宋楚瑜，搭配參選2020總統、副總統選舉，因與余湘的好交情，于美人答應擔任發言人。大選後，于美人回歸演藝圈，如釋重負，當時她表示，是第一次當發言人，也是最後一次，笑說「現在的我好喜歡錄影哦！這2個月來每天都需要背誦許多法案，腦袋都要炸掉了」。

此外，選後于美人在臉書開直播分享打選戰心得，一度淚崩，認為這場選舉讓很多人改變，選舉結果出爐後，自己上節目表達看法，偶遇一位好朋友，因忙選戰已經好久不見，沒想到熱情打招呼，卻被對方當不認識，坦言很受傷，原以為政治不會改變與朋友的交情，遭如此對待相當難過。

于美人開直播，分享選戰心路歷程。（圖／翻攝臉書）

昨日于美人、余湘一同出席新書活動，被問到是否後悔擔任親民黨發言人，于美人直言，「後悔死了，但每次後悔都讓我學到很多」。

談到與余湘並肩作戰的58天，于美人說，通常跟朋友出遊鬧翻都是因為時間太長，但才58天，又要分工，且是以政治素人的高度，因此用這樣的心情美好體驗了這58天，也希望可以鼓勵社會上勇敢的女性。

(中時新聞網)