2020哪吒太子爺文化祭將於本周末於台南安平登場，現場將展示由2萬斤白米製成的「白龍」，象徵為地方消災。（市議員蔡筱薇服務團隊提供／李宜杰台南傳真）

台南市議員蔡筱薇20日與台南中壇善心會、台南市傳遞善愛協會、台南市揚權愛心慈善協會等，於安平區公所舉行「2020哪吒太子爺文化祭及愛心捐米公益活動」宣傳記者會，現場還邀請道長李游坤以2萬斤白米，製作「雙龍獻瑞，安龍消災」米龍祈福儀式，為地方消災解厄。

2020哪吒太子爺文化祭及愛心捐米公益活動，將於10月24、25日於台南安平區安億停車場舉行。現場將廣邀社會各界近30個愛心協會，共同參與物資發放活動，另外更有義診、義剪、捐血及藝文表演，希望善盡社會公益責任，將愛心及物資給予弱勢團體。

活動同時也邀請道長李游坤，以2萬斤白米製作「雙龍獻瑞，安龍消災」米龍祈福儀式，為南台灣最大，道長預計花上3天，憑藉創作者的美學與工法，創造出米龍的立體感及完全比例，期盼在後疫情時期，為地方消災解厄、祈求平安。

台南市議員蔡筱薇指出，自任公職開始，肩負的社會責任就是幫助弱勢民眾，感受來自社會的溫暖，另外也特別感謝台南中壇善心會扮演領頭羊角色，期望活動可以拋磚引玉，呼籲各界支持公益，關懷弱勢家庭。

台南市議員呂維胤表示，今年受疫情影響，加劇弱勢族群經濟狀況，盼藉由愛心物資捐贈活動，將愛擴大散播到社會各個角落，協助更多弱勢族群。

主辦單位台南市傳遞善愛協會強調，協會及台南中壇善心會多年來響應公益活動，這次感謝蔡筱薇議員協助媒合公部門，將捐贈的物資轉送到需要的弱勢家庭，未來會繼續將愛心及物資，給予更多弱勢團體。

(中時 )