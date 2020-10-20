全民運比基尼第一級賽事，選手融合力與美的體態。（王志偉攝）

男子形體組，各級賽事激烈。（王志偉攝）

男子形體組分五級，來自全國健美好手展現最佳體態、肌肉感。（王志偉攝）

縣長徐榛蔚由花蓮健美委員會主委游國華陪同探視花蓮健美代表隊。圖右為男子健美組第八級第二名蘇奇俊。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

全民運健美決賽成績出爐，18、19日在花中體育館進行的男子健美組、男子形體組、女子形體組、女子比基尼組等四組健美賽事中，賽事激烈，選手們展現肌肉張力與美感，施展渾身解數，讓人驚艷！女子比基尼組第一級、第二級，分別由臺南市、苗栗縣奪冠，地主隊花蓮則在男子健美組第八級拿下第二名。

縣長徐榛蔚在花蓮縣體育會健美委員會主委游國華陪同，到花蓮高中體育館觀賽，她提到，健美是融合力與美的體態展現，「健美」項目的重生，不僅給予全國健美選手們展現優美身體線條的機會，也讓全民對於健美項目有進一步的認識，縣府支持健美運動，將爭取國賽事花蓮舉辦。

台南市健美協會總幹事亦是本次健美裁判長葉聰信也說，各縣市選手能有此次機會展現健美成果，樂見其成，健美雖然不列在亞奧運項目之中，但近年台灣健美比賽越來越多，顯示出健美風氣有逐漸上升的趨勢。

健美項目上一次在全國性綜合運動賽事出現，是2011年11月全國運動會，之後長達9年未由政府單位舉辦，「健美」為本屆全民運補辦項目，現場選手們展現肌肉力與美的張力，健美賽事依照級別評比，採用2019年於U.A.E公告之IFBB國際健美健身總會比賽之規則，採預賽與決賽兩階段評分制，男子健美組依體重分為八級、男子形體組依身高分為五級、女子形體組與比基尼組依身高分為兩級。

女子組健美決賽成績（各成績以大會實際公告為主）：

形體組第一級：第一名桃園市 第二名金門縣 第三名桃園市。

形體組第二級：第一名高雄市 第二名新竹縣 第三名高雄市。

比基尼組第一級：第一名臺南市 第二名高雄市 第三名桃園市。

比基尼組第二級：第一名苗栗縣 第二名臺東縣 第三名彰化縣。

男子組健美決賽成績：

健美組第一級：第一名嘉義縣 第二名高雄市 第三名彰化縣。

健美組第二級：第一名臺中市 第二名屏東縣 第三名新北市。

健美組第三級：第一名高雄市 第二名金門縣 第三名桃園市。

健美組第四級：第一名臺北市 第二名雲林縣 第三名臺中市。

健美組第五級：第一名金門縣 第二名屏東縣 第三名臺中市。

健美組第六級：第一名宜蘭縣 第二名金門縣 第三名桃園市。

健美組第七級：第一名臺南市 第二名雲林縣 第三名高雄市。

健美組第八級：第一名臺南市 第二名花蓮縣 第三名臺中市。

形體組第一級：第一名基隆市 第二名臺北市 第三名新竹縣。

形體組第二級：第一名屏東縣 第二名桃園市 第三名苗栗縣 。

形體組第三級：第一名宜蘭縣 第二名屏東縣 第三名嘉義市 。

形體組第四級：第一名嘉義市 第二名臺中市 第三名臺中市。

形體組第五級：第一名高雄市 第二名宜蘭縣 第三名臺中市。

(中時 )