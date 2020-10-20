前高雄市長韓國瑜卸任後，高雄卻逐漸出現變化，因新冠疫情、兩岸關係轉壞等影響，境外旅客大幅減少，過去一段時間，六合夜市內竟有近50個攤商歇業，包括挺韓五虎將「杏仁哥」的攤位。夜市內六合一路等精華地段陸續變成代租店面，不少業者痛心表示「生意只剩下1成」。對於這樣的結果，有網友感嘆，「打回原形而己」。

位在高雄捷運新興區的交匯轉乘站「美麗島站」附近，全長380公尺長的、可以開展175個攤位的六合夜市，但現今卻僅剩不到100攤運營，若在平日，人潮稀稀落落更顯冷清。據悉，過去在旅遊旺季全盛時期，一天人潮可達1.5萬至3萬人次，用餐時間車水馬龍，人潮洶湧，而淡季時也有8千人次。但去年9月受陸客禁令影響，觀光客人潮減少許多，還有新加坡、馬來西亞、港澳、韓國、日本等外國觀光客稍微支撐，但是今年爆發疫情，讓生意更雪上加霜。現在平日僅剩5千至6千人左右。

高雄六合夜市迎60年最慘？網目睹全嚇一跳。圖為 高雄六合夜市10月中現況。(圖/游定剛 攝)

一些攤商感慨，過去前總統馬英九時代，陸客最多，一般攤位月租4萬元，若靠馬路的生意好的，租金也要5萬元。但現在一般攤位的月租掉到2萬元，還不一定有人租，有陸客時，一天業績可達1萬。就算只有境外觀光客時，一天也還有5千元的業績，現在雙重衝擊影響下，每天只剩下幾百元左右。

也有攤商透露，2019年因為有韓流，業績高漲，攤商們都很開心，也對韓國瑜印象深刻。現在沒有陸客後，加上疫情衝擊，「人潮、生意直接砍半」，擁有60多年歷史的六和夜市，在今年迎來50年來最差的一年。

夜市慘況曝光後，網友卻反應兩極，認為夜市應改革檢討的網友回應，「先檢討自己所賣的東西是否符合消費者的口味？ㄧ眛的賣手信等沒有特色的東西誰會買呢？」、「月有陰晴圓缺，生意不好就找現任市長幫忙，他肯定有辦法。」

但也有不少網友對夜市攤商抱質疑態度，「高雄人自找的，不用埋怨」、「韓粉起碼會因為支持韓，而覺得自己有一份幫忙到高雄消費的責任，反觀…」、「光疫情不會如此影響，是心寒」、「打回原形而己」、「現在就在喊痛？留點力氣，還有3年多要捱」。

對於夜市攤商抱怨情況，高雄六合夜市管理委員會表示，六合夜市自轉型為觀光型夜市，主要客源以外國觀光客及陸客團為主，因受新冠肺炎疫情影響，邊境管制後幾無國外觀光客源。因此，六合夜市相較於其他非以觀光客為主力的夜市，在平日受影響程度更為顯著。

為了刺激六合夜市消費買氣，經發局預計於今（109）年11月28日配合六合夜市辦理「加一元多一件、夜市辦桌免費試吃、點數行銷集點換購」等實體促銷活動，短期透過行銷活動，結合年底特色活動與跨年，吸引各地人潮、活絡商機。未來將與六合夜市共同討論經營策略及品牌經營，朝向永續成長的目標邁進。

(中時新聞網)