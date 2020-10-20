美國航太總署NASA的小行星探查船歐西里斯號(OSIRIS-REX)，在經過一年仔細地繪製了貝努小行星(Bennu)的影像之後，準備嘗試對小行星表面「觸碰」，以挖取表面的塵土樣本，再返回地球。

貝努小行星，也是小行星101955，表面滿是碎礫。(圖/NASA)

太空網(Space.com)報導，歐西里斯號是一連串任務的縮寫「起源、光譜解析、資源調查、安全，表層土壤探測」(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer)，其縮寫OSIRIS ，是埃及神話中的重生神歐西里斯。

貝努小行星的運行軌道，有時與地球重疊。(圖/dslauretta)

貝努原名小行星101955 ，直徑大約495公尺，是在1999年被發現，是「阿波羅型小行星」，它的運行軌道有時候會與地球重合，也就有可能會撞擊地球，是潛在威脅天體。

NASA表示，預計在10月20日降落在離貝努表面僅3公尺的高度，然後伸出3公尺長的機械臂，向貝努的表土進行挖掘，10秒鐘的時間大約可以收集至少50克的塵土，確定收集到足數量後，就準備返回地球，要是順利，在2023年就抵達地球。

(中時新聞網)