由於經濟刺激法案最後期限即將到期，投資人繼續聚焦希望今日通過。美股道瓊指數繼昨日大跌後，周二開盤漲逾100點，開高走高，一路大漲至300點，那指、標普500上漲近1%。

截至台北時間20日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲117.64點或0.42%、暫報28313.06點；那斯達克指數上漲50.36點或0.44%、暫報11529.24點；標普500指數上漲14.08點或0.41%、暫報3441.00點。

5大科技巨頭均上漲，蘋果上漲0.15%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.29%；微軟上漲0.79%；Facebook上漲0.60%；亞馬遜上漲0.94%。台積電ADR上漲0.34%%。

美國眾議院議長裴洛西將周二定為大選前與川普政府達成經濟刺激法案協議的最後期限。

美國媒體指出，裴洛西設定最後期限的舉動旨在給川普政府施加壓力，考慮到參眾兩院的立法程序，如果10月20日前雙方仍難達一致，則法案很難在大選前達成。

美國白宮經濟顧問庫德洛認為，即使白宮與民主黨就新刺激法案達成共識，由於時間所限，幾乎無法在11月3日總統大選前推行。

全球新冠肺炎疫情又迎來悲劇性里程碑：各國累計確診病例突破4000萬例，歐洲25萬人因為疫情死亡，而美國正處於可怕的秋季激增期。

寶潔一季度營收同比增長8.4%至193億美元，超過市場預期的183.4億美元；每股收益1.63美元，遠高於市場預期的1.42美元。寶潔預計2021財年內生銷售額增速在4%至5%之間，高於之前預測2%至4%的區間。

洛克希德馬丁第一財季營收增長8.8%至165億美元，再次超過分析師預期的162億美元。每股收益6.25美元，也高於市場預期的6.10美元。增長主要得益於益於航空部門銷售額上升。

(中時新聞網)