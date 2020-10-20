原本擁有大好前途的蕭芷欣，不幸在手術台上香消玉殞，得年23歲。(取自臉書)

馬來西亞女模蕭芷欣外型亮眼，擁有火辣長腿身材，曾在2014年亞洲模特新星大賽(馬來西亞站)拿下冠軍。原本擁有大好前途的她，卻驚傳在結婚前夕，為了成為最美麗的新娘，接受手臂抽脂手術，不幸枉死得年23歲。而她的外籍未婚夫更因為無法見到最後一面，在視訊電話中崩潰痛哭。

蕭芷欣與南非未婚夫交往5年，感情恩愛，原本打算在明年完成終身大事，未料她卻因為在本月17號赴無照醫美診所進行手臂抽脂手術，命喪手術台上。據悉，蕭芷欣打麻醉半小時後，身體開始出現不適，並在1小時後心跳停止跳動，同行友人發現負責操刀的年輕女孩神色慌張，察覺不對勁，趕緊叫救護車，可惜蕭芷欣仍於下午5點宣告不治。

蕭芷欣驟逝，不僅讓親友難以接受，對她的未婚夫也是重大打擊。據當地媒體《中國報》報導，蕭芷欣未婚夫因為無法親自送最愛女友最後一程，只能靠著視訊電話與蕭芷欣家屬保持聯繫，近日在目睹未婚妻遺容時，情緒瞬間潰堤，隔著螢幕崩潰痛哭，令人鼻酸。

其實蕭芷欣未婚夫對她一往情深，他當初是因為在大馬讀書、工作邂逅了蕭芷欣，即便後來分隔兩地，兩人感情也不受遠距離戀愛影響，蕭芷欣常飛去南非陪伴，未婚夫也常抽空來大馬，蕭芷欣家人也對其未婚夫讚譽有加。

(中時新聞網)