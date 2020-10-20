金馬影展去年與司法院合作推出的「金馬X司法影展」，不僅電影精彩，映後討論的深刻，更是迴響熱烈，去年在此首映的《我的兒子是死刑犯》也入圍了本屆金馬獎最佳紀錄片。今年再度合作，金馬特別嚴選7部最新國際獲獎長片與兩部台灣短片，透過引人入勝的電影，探討司法面對移民、人權、性別、動保等與民眾息息相關的議題，在人道與刑罰、偵察和輿論之間，該如何拿捏。

20日「金馬X司法影展」開幕記者會，邀請到參展片《非法母親》導演朱詩倩、《動保蝙蝠俠》導演朱詩鈺、兩片的監製楊力州，以及甫以《大吉》法警一角獲得本屆金鐘視帝的游安順，與司法院院長許宗力一同為司法影展揭幕。游安順以自己飾演法警的經驗，體會司法人員執法時的心境壓力；楊力州導演則希望透過監製這兩部紀錄片，帶領觀眾重新認識一群被社會視為「怪咖」的背後故事。朱詩倩與朱詩鈺2位導演，也分別希望藉由他們所拍攝的作品，讓社會大眾關注同婚家庭生育和動物保護的議題。

本屆「金馬X司法影展」選映的作品，包括日本名導堤幸彥集結影帝堤真一、石田百合子、松田翔太、岡田健史主演的懸疑催淚大作《愛與罪的兩端》，伊朗死囚與受害者家屬在直播節目誇張對質、席捲日舞影展國際大獎的《全民審判秀》，宛如《房思琪的初戀樂園》滑雪運動版的法語片《她的迴轉練習》，代表加拿大角逐奧斯卡、以少女為兄長喬裝入獄揭開移民體制缺陷的《安蒂岡妮：為愛赴罪》，以及美國人權律師和捍衛弱勢不惜與川普政府對簿公堂的紀錄片《進擊的正義》。

朱詩倩的《非法母親》可以拿來和匈牙利的《媽咪方程式》對照，因為他們不約而同關心同性伴侶面對收養、生育所遭遇的阻礙，是台灣通過同婚專法後值得關注的課題。而針對海洋樂園囚禁動物的《海象海象不要哭》和記錄台灣NOE行動組織負責人李火山奔走解救受虐動物的《動保蝙蝠俠》，則以不同的角度探討動保。

9部作品除了在金馬影展「罪與罰」單元首映，也將於台中、高雄兩地展開巡迴放映，邀請觀眾不只來看最新的好電影，影片映後舉辦的深度座談，也確定邀請楊力州、朱詩倩、朱詩鈺3位導演，鴻鴻、羅珮嘉、楊元鈴3位策展人與學者郭力昕等多位跨領域專家，與大家一起思辨影片提出的議題，呼應台灣當代現狀，激發豐富多元的討論。更多「金馬X司法」影展的介紹與購票方式請見金馬影展官網，台中、高雄巡迴放映相關資訊，可至「司法影展」臉書粉絲專頁

(中時 )