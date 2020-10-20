從疫苗之亂到萊豬進口政策，衛福部遭民眾罵翻，部長陳時中也成為眾矢之的，對於疫苗之亂，他公開道歉了，卻對萊豬是否危害健康的質疑，一直左閃右躲。台北市長夫人、兒科醫師陳佩琪表示，萊豬該不該進口，其實用膝蓋想就知道。她感嘆，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？

流感疫苗和萊豬看似無關，陳佩琪卻能從兒科醫師角度，點出衛福部的政策失誤之處。她今在臉書上發文提到，今年流感有多個品牌，公費政策下民眾不能自由選擇，但三歲以下幼兒只能打「賽諾菲」或自費的GSK，理由是其他廠牌未做過三歲以下幼童的臨床試驗。

陳佩琪指出，大家都知道小孩非大人的縮影，他們的器官成熟度較差，所以不論是藥物或疫苗，都要特別做過幼童的人體試驗，才能提供醫師臨床使用。若沒做過幼童試驗，就要在仿單上註明「由醫師自行判斷是否使用」，醫師要用，就是Off Label Use，要跟病人說清楚，否則後果醫生要自行負責。

陳佩琪說，在門診常有機會開癲癇藥給病人，家長總會憂心問副作用問題，不否認雖然低，但癲癇藥相較一般藥物，還是有更高的致命性過敏和肝腎功能異常的機會， 但為何還是開給病人吃？說穿了就是「兩害相權取其輕」的考量。

不吃藥， 神經元持續異常放電， 所釋放的有害傳導物質會持續對已受傷的、和鄰近正常的神經元造成傷害，為了抑制放電，保護腦功能， 只得忍受藥物可能的副作用。除神經領域外， 台灣幼兒常有的過敏性氣喘，有些嚴重到需要保養劑(controller) 時，其中有一種就是吸入性類固醇，一提到類固醇，很多人就很敏感，但沒病也沒人想用，這也是一種「兩害相權取其輕」的觀念。

流感疫苗是這樣，那麼萊豬可否給兩歲以下的幼童吃？陳佩琪分析，雙盲研究的確不易，新生兒的高黃疸血症，通常超過20mg/dl以上就會換血，也沒做過詳細的人體雙盲研究，其實這種研究實際上是不太可能，沒人能忍受萬一實驗組一方因高黃疸血症(膽黃素會穿透血腦屏障)而引起之終身腦傷害。

陳佩琪提到，每次講到萊豬進口，常有人留言說：「既然自稱醫師， 反對就拿出有害的證據來呀！」這些酸民可能不太了解，是決定要進口給人民吃的決策者要拿出無害的研究證據，而不是要反對者拿出有害證據，食安不是要採最高標準嗎？台灣又沒鬧飢荒，有疑慮就應該不要進口、不要吃。

陳佩琪說，流感疫苗今年搶打，原因或許比較複雜專業，導致衛福部無法估算，但若是為國人健康把關，萊豬該不該進口，其實用膝蓋想想就知道，坐神壇能力不拘，最基本的條件只要有悲天憫人、一視同仁的襟懷就夠了，自己不吃，就不要給人吃，這事件令人感慨，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？

(中時新聞網)