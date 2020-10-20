劉德華在新片《拆彈專家2》角色比前作更為複雜，讓他開心表示這次的演出很滿足，「得到這個角色，很開心很滿足。第一集的人物比較直接，浮動不會那麼大。這一集的潘乘風波動很大，表演上面需要更大的張力和配合。這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』。」由此可見，《拆彈專家2》除了是一部災難動作電影，也會是一部緊扣人心的細膩之作，勢必再度掀起一股「拆彈」熱潮。

《拆彈專家2》20日釋出人物版前導預告，可以見到再次強調續集是個全新的故事，劉德華再扮拆彈專家，不但動作戲上花盡許多體力，而角色身份游走在正邪之間，一下是牽涉一宗奪走18條人命案件的頭號冷血嫌疑犯，一下可能又是身懷機密任務的臥底讓演出更加複雜，更壓抑，表現需要更為細膩，也引發演出他往日戰友的劉青雲和前女友的倪妮都要詮釋出更多層次的猜疑和緊張氣氛，讓劇情更具張力。該片12月24日於全台上映。

(中時 )