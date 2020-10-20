房子出租給房客，房東除了怕沒有按時繳房租，更怕房客突然消失不見，住在新北市新莊區一名水電工，已經積欠房東3個月租金，受不了的房東前往租屋處查看，卻發現鄰居抱怨「房子好臭」，房東開門一看傻眼，水電公躺在床上，已經全身發黑死亡。

根據了解，這名40歲的洪姓水電工，曾經結過婚，卻因為家暴導致離婚，之後一個人在新莊區租屋獨居，期間與一名黃姓女子交往，想不到家暴惡習難改，女友受不了經常被毆打，因此決定分手，但洪姓水電工不甘心，仍時常打電話、傳訊息，希望黃女可以跟他復合。

不只感情失意，洪姓水電工後來長期失業，欠3個月房租繳不出來，與房東協議9月底前退租，並繳清租金搬出來，房東本月13日下午前往租屋處查看，意外聽到鄰居抱怨房間有惡臭，才發現洪姓水電工輕生，就連寵物貓也陳屍在旁邊。

根據警方調查，洪姓水電工床頭旁放有電鍋，裡面有木炭殘渣，現場沒有遺書，而手機最後一通電話是打給前女友，加上訊息內容充滿指責、愧疚、求合等，因此初步判斷，洪姓水電工疑似長期失業、感情受挫想不開，至於詳細原因待警方進一步調查。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)