韓國收視冠軍強檔戲劇《青春紀錄》星光雲集，繼朴敘俊、李聖經客串之後，曾與朴寶劍演出《請回答1988》的惠利也友情跨刀，飾演大明星且小露香肩展現性感一面。儘管惠利此次客串只有與朴素丹演對手戲，但在戲外PO出與朴寶劍的「情侶裝」合照，讓粉絲們直呼相當滿足。

由朴寶劍與朴素丹主演的《青春紀錄》在19日晚間播出的第13集中，由惠利飾演的大明星李海芝也緊接登場，惠利露出性感鎖骨與美腿的造型可說是相當吸睛，並且爽快錄取安正河(朴素丹 飾)為配合的化妝師，並表示雖然是透過袁楷效(邊佑錫 飾)介紹，但事前就有看過正河的影片讓自己相當放心。

朴寶劍的「新舊情人」初次見面可說是相當和諧，也帶出首都圈平均收視9.3％最高收視10.6％，全國平均收視7.8％，最高收視9％，持續維持同時段（包含無線台），以及20歲至49歲觀眾收視第1的好成績。此外，根據韓國數據分析機構Good Data Corporation發表的10月第2週排行榜，《青春紀錄》佔了所有電視劇部門調查之冠軍寶座，朴寶劍更是連續六週拿下戲劇演出者話題性第1名。

儘管朴寶劍與惠利這次並沒有對手戲，然而惠利於19日深夜在自己的IG上傳了與朴寶劍穿「情侶裝」的友情認證照，並且寫下：「與 ＃青春紀錄 超級巨星 史彗峻一起」，圖中可見到惠利手摟著朴寶劍的肩膀，並把頭依靠在對方肩上，展現出兩人的好交情，短短幾小時內立刻吸引超過50萬粉絲按讚，再續兩人五年在《請回答1988》所結下緣分，讓粉絲們樂個開懷。《青春紀錄》每週一二晚間 10：00在Netflix上架。

(中時 )