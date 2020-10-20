2020年的星期二都是「心動日」！由多部未華子、大森南朋主演、堪稱今年度最強黑馬的日劇《我的家政夫渚先生》，日前在日本播出時不但締造「週二」最高收視數字，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN於20日晚間10點開播。今年繼佐藤健、上白石萌音掀起高低差的「心動」旋風後，多部未華子、大森南朋《我的家政夫渚先生》在今年夏天則創造新一波「大叔萌」的社會現象，在日本播出後收視率節節攀升，最後一集平均收視率更衝上19.6％，甚至超越《月薪嬌妻》、《戀愛可以天長地久》成為電視台週二檔新紀錄。

改編自同名漫畫的《我的家政夫渚先生》，故事描述年近30歲的單身女子，由於一心只有工作，導致家事與戀愛都笨拙至極，於是她雇用了一位「大叔」管家，竟譜出意外戀曲；除了要顧好工作，可能不擅長家事之外，到了適婚年齡來自家人的「關切」，女主角多部未華子的演出引起許多職業女性共鳴，與大森南朋的互動更掀起討論，因為要找到如此萬能且擅長料理、洗衣、打掃等家事全包的萬能男人幾乎不可能。

《我的家政夫渚先生》受到疫情影響，開播日期整整延遲三個月，從春季檔改為夏季檔，多部未華子、大森南朋以及瀨戶康史的組合相當新鮮，沒想到劇情更超乎預期，每回播出都成為日本推特關鍵字熱搜冠軍，小兵立大功成為今年日劇最強黑馬，療癒了許多觀眾因為疫情而在家裡防疫的鬱悶心情。中毒性歌姬愛繆所演唱的主題曲「赤裸裸的心」，線上音樂平台累積總點擊更超越1億次，每集到關鍵處都恰到好處的出現，描述著不知所措的單戀心情，餘韻久久不散。

正宗日本台WAKUWAKU JAPAN將從20日起，每週一至五晚間10點播出《我的家政夫渚先生》，此外特別篇也會在之後播出，相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書專頁。

(中時 )