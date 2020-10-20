享譽國際的韓國電影大師李滄東，2002年在威尼斯影展橫掃四項大獎的電影《綠洲：數位經典版》，即將於11月首度在台正式上映。李滄東導演以作品量少質精聞名，執導筒23年以來僅有6部作品，但部部享譽國際，2018年以《燃燒烈愛》締造史上坎城影展場刊影評最高分，其紀錄高懸至今。

本身是小說家出身的他，每部電影都是親自編寫劇本，描摹細膩人性的同時，也與韓國社會的脈動息息相關。早期作品《青魚》、《薄荷糖》、《綠洲》被稱為綠色3部曲，不僅在韓國引發熱烈討論，更讓李滄東開始受到國際的矚目，尤其是《綠洲》一舉奠定了李滄東在國際影壇的地位。於2002年威尼斯影展上榮獲最佳導演銀獅獎以及最佳新演員獎等4項大獎，堪稱當屆最風光的競賽片。

《綠洲》被當年的村聲（Village Voice）讚為出神入化的劇本，將通俗劇情可能淪為狗血的情節詮釋的動人至極，飾演弱智前科犯與腦性麻痺女孩的韓國一線巨星薛耿求及文素利，皆可看到他們當年演技實力，兩人交足功課將被社會漠視甚至親人嫌棄遠離的殘缺靈魂，從狼狽相遇繼而相愛，在卑微苦痛的人生爛泥裡開出最燦爛的花朵，將邊緣人愛情發揮的淋漓盡致。

李滄東導演堪稱影帝影后製造機，以激勵出演員實力著稱，本片男、女主角薛耿求與文素利繼《薄荷糖》再度攜手扮演情侶。大鐘獎影帝薛耿求為此減重15公斤，一反以往形象演出一個狂放但天真的弱智男子。文素利更是將肢體表演展示到一種驚人的境界。用半年的高強度訓練，演繹出手指蜷曲、嘴歪眼斜、身體不停抽搐的重度腦性麻痺狀態，完全讓觀眾以為真的找了患者來演出，在威尼斯影展造成轟動，奪得新演員獎的榮譽。該片11月6日在台大銀幕上映。

(中時 )