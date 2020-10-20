入住綠舞即可享受日式主題造景庭園美景。(圖/綠舞提供)

全台最大規模「ITF台北國際旅展」，即將於10／30(五)至11／2(一)於南港展覽館盛大登場，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店（攤位編號：I1004）也祭出全年最誠意價格，現場購買票券最低36折起，並首度祭出買10張豪華湖畔Villa住宿券贈10張極景客房住宿券空前優惠，企業、家族都適用。

另家庭四人客房一泊二食和去年熱銷雙人餐券及風呂券等，還有滿額抽獎等多項好康，旅展期間限時獨賣，可趁此優惠一次買好買滿。

不用遙遠路程，來宜蘭就能來場「偽出國」風情 ！入住綠舞即可享受日式主題造景庭園美景、眺望龜山島、以及在絢麗的蘭陽平原懷抱中入眠，園區還有日式浴衣、抹茶體驗等多元豐富活動讓全家大小都盡興玩樂。

2020 ITF台北國際旅展，綠舞國際觀光飯店推出多項優惠，包含去年最熱賣「玥-山景客房-一泊二食」旅展價僅需NT$6,888（原價NT$14,154），相當於49折；今年首賣「嵐-山景雙床四人客房-一泊二食」NT$10,688（原價NT$22,808，約47折）。

旅展現場獨賣住宿券買10送10「豪華湖畔Villa Plus方案」，購買10張豪華湖畔Villa住宿券加贈10張極景雙人客房住宿券優惠，每張只需NT$25,800，下殺約36折起，為全商品最殺折扣。

餐飲部份，首推CP值最高「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」NT$1,780（原價NT$3,356，約53折），滿足美饌、泡湯、遊日式園區三大享受。另外加碼現場購買住宿券，每房加贈經典浴衣體驗及風呂券，Villa再加贈和？子體驗，另外更是祭出消費單筆滿額抽獎活動，最大獎為市值$55,000豪華湖畔Villa住宿券，買越多省越多。

詳細資訊可洽綠舞官網：www.dwsresort.com.tw或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

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