大同公司將於明天（21日）舉行股臨會；金管會日前發現有陸資透過新加坡商私人銀行繞道來台投資，重懲2500萬元，現在又傳出該陸資與龍峰集團主席任國龍關係密切；金管會今回應，目前查獲的事證，與任國龍並無關係，對於市場相關傳言，官員說：「不予置評」。

金管會上周重罰的陸資，自去年5月開始、為期6個月陸續買進大同股票，總計持股5.87％、約13萬多張，金管會不僅開罰2500萬元，還要求停止股東權利及限期於6個月內出清持股；由於金管會未透露該陸資身分，在大同公司股臨會前，傳言都將矛頭指向前3次違法被逮的任國龍。

金管會證期局表示，市場有一套監視機制，若有陸資違法透過假外資身分來台，會有各種查核管道、蒐集事證、調查事實，在進行審酌，只要陸資涉及違法投資，將會依法處理。

金管會證期局強調，由目前金管會所掌握的事證來看，跟任國龍、龍峰集團無關，但只要有證據就會去查，有結果也會對外公布，官員強調，「政府機關是依法行政，任何違法事實認定，必須要有明確的事證」。

(中時 )