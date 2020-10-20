近日就有民眾發現，賣場改善冷藏櫃設計，貼心裝上玻璃拉門，不但節能環保，更有網友表示「看起來變高級了！」（摘自我愛全聯-好物老實説）

全聯福利中心專攻社區市場，賣場商品豐富，舒適的採買空間深受民眾喜愛。不過，賣場內除了空調，販售生鮮食材的冷藏櫃卻讓不少民眾逛賣場時「冷到吱吱叫」。近日就有民眾發現，賣場改善冷藏櫃設計，貼心裝上玻璃拉門，不但節能環保，也解決賣場太冷的問題，更有網友表示「看起來變高級了！」

先前就民眾在表示逛全聯時，發現賣場竟有附廁所，對此感到相當貼心。近日又有網友在賣場內發現新的設施，原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上表示，在逛「中和區華夏科大旁」全聯時，賣場內生鮮食品的冷藏專區竟裝設玻璃門，讓她直呼「終於加上門了，買菜不會再冷到唉唉叫」。

對此，網友們紛紛稱讚全聯的新設備，認為既環保又節能，看起來更相當高級。網友表示「 真好！不裝門真的又冷又耗電」、「這樣也比較節電」、「加門比較環保」、「這全聯也太高級了吧」、「看起來變高級了」、「好豪華的全聯」、「這是哪裡的全聯？這樣省電又保冰很棒」。

加了這項貼心設計後，婆媽們顯然相當樂見，更透露以往在全聯加裝冷藏櫃門前，逛賣場總是覺得很冷，甚至一進賣場後，就會跟逛寶雅時一樣，時不時就想衝去蹲廁所。直呼「我家這的全聯也沒有加門，每次知道要去全聯都會備上厚外套」、「冬天真的爆冷的」、「 冷到一進去我就有便意」、「進去四季都是冬天」。不過網友也指出，目前只有部分全聯加裝冷藏櫃玻璃門，要全面普及可能還要再稍緩。

(中時新聞網)