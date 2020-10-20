大陸軍機近期頻頻擾台，先前還有評論指，北京可能趁著美國總統大選混亂之際犯台。對此，美國前國防部助理部長薛瑞福(Randall Schriver)表示，大陸不會利用這個時間點攻台，因為北京仍然希望能夠不戰而勝。

根據《中評社》報導，對於大陸是否會利用美國大選後，政權交替無暇他顧的時機點攻台，薛瑞福表示，他不認為這個時間點是大陸「長久以來等待的採取軍事行動的機會之窗」，但他也坦言，台海爆發戰爭的風險正在增高。

薛瑞福分析，由於目前解放軍攻台仍要面對許多不確定因素以及風險，比如台灣的地形、民間可能的抵抗等等，加上美國可能干預，因此大陸方面會更希望能夠不戰而勝，他還直言，這對於大陸來說也是理想的戰略。並指出，解放軍可能的採取的行動，可能會更偏向1996年飛彈危機時的模式。

此外，美國國家安全事務顧問歐布萊恩（Robert OBrien）日前也表示，他不認為中國大陸現在會出手，因為中國大陸的兩棲作戰能力還不夠，且即便10到15年後，大陸有能力克服水路的問題，但因為台灣的地形關係，要找到登陸點也不容易。

(中時新聞網)