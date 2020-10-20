最後一批核四燃料棒，將乘著夜色運出國！核四廠驚傳將把最後一批燃料棒於22日凌晨運離廠區，屆時會調派出動大批警消戒護，凌晨時分從新北市貢寮區的龍門核四發電廠出發，預計在凌晨1點運抵基隆港西碼頭，並赴美進行異地保存，正式宣告將核四廠的燃料棒全數運出，1號機也無法再啟動。

據了解，台電22日深夜將在警力戒護下，將貼有「放射性物質」的警示標誌貨櫃車從貢寮沿著濱海公路台2線接上瑞濱62快速道路，再接國道3號北上，然後直奔基隆港，並依序將燃料棒吊運上海運公司的渡輪。

台電日前規劃分3年共8批，陸續將核四廠內1744束核燃料棒，運送至美國原廠保存，前年7月4日運出首批160束、前年9月5日運出第2批240束、去年6月再外運第三批240束，去年8月9日凌晨則運出第4批240束，而目前廠內燃料棒只剩下864束，不夠重啟核四一號機滿載所需872束，這批最後的燃料棒將在2020年10月22日凌晨1點運送至基隆港，宣告將所有燃料棒運送出國。

(中時 )