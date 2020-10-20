就任後首次外訪的日本首相菅義偉結束對越南訪問後，20日轉往此行第二站的印尼。他打算在與印尼總統佐科威的會談中就兩國加強合作、攜手應對中國加強海洋控制等區域性問題達成共識。

菅義偉在位於印尼首都雅加達以南的城市茂物，與印尼總統佐科威舉行會談。據NHK網站報導，菅義偉打算在首腦會談中表示，日本與在東協（ASEAN）中占有重要地位的印尼是擁有共同基本價值觀的戰略合作夥伴，並希望與佐科威總統就兩國加強合作、攜手應對中國加強海洋控制等區域性問題達成共識。

菅義偉還打算促進兩國早日舉行外長防長「2＋2」會談，並加強兩國在安全防務領域的合作，其內容有就防務裝備轉移加快協商進程等。

另外，鑒於印尼是東南亞國家當中累計新冠病毒感染病例最多的國家，經濟遭受嚴重影響，菅義偉打算向佐科威表明，日方準備提供數百億的日圓貸款。

印尼是東協大國，人口與國內生產總值（GDP）分別占到區域內約4成。此外，該國也是東協成員國中唯一的20國集團首腦會議（G20峰會）成員。

19日在越南訪問期間，菅義偉與阮福春總理舉行了會談，並河內一所大學就外交方針發表了演說。據NHK報導，菅義偉在演說中指出，日本倡導的「自由開放的印度太平洋」構想與東協去年提出的有關印太地區的獨自願景「東協印太展望」，在本質上擁有許多共同點，他強調雙方「可以攜手共建和平繁榮的未來」。

考慮到中國在南海加強海洋活動，菅義偉指出：「出現了與法治和開放背道而馳的動向。日本強烈反對任何加劇南海緊張局勢的行為。所有當事國都不是憑藉力量和威懾，而是基於國際法為和平解決爭端而努力，這一點至關重要。」

在此基礎上，菅義偉還介紹了日本對東協國家開展的援助活動，例如，向越南和菲律賓提供巡視船等；在印尼和馬來西亞開展海洋安全保障方面的人才培訓。他表示日本將進一步加大力度援助東協各國，以在南海實現法治。

另據共同社19日報導，菅義偉在演說時，出現了誤將東協「ASEAN」說成「阿根廷」的一幕。他在演說伊始用越語致辭說「很喜歡ASEAN」，彰顯了親近感，之後不久出現了誤讀。

菅義偉在原本應該說「實現了顯著發展的ASEAN」的地方誤說是「阿根廷」，然後馬上做了糾正。此外，在闡述任何人都能享受恰當醫療服務的「全民健康覆蓋」（UHC）意義的段落中，誤把「coverage」（覆蓋）說成了「college」，之後也沒有進行糾正。

在演說的前半部分，菅義偉介紹了苦讀之後，經歷國會議員秘書、地方議員等職登上了首相之位的自身經歷，與透過急速發展提高了存在感的越南和ASEAN的情況重疊對照，表示「有些相似」。

(中時 )