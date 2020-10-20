大同市場派召集的股東臨時會明（21）日登場，公司派為阻止股臨會，對經濟部提起行政訴訟，並聲請停止執行，遭台北高等法院駁回。公司派不服抗告，但最高行政法院完全認同北高行見解，趕在最後一刻裁定駁回，股臨會明確定會召開。

大同今年6月30日召開股東常會，董事長林郭文艷在指示扣除28戶約53.32％股份的股東表決權。遭扣除表決權的市場派欣同、新大同向經濟部申請召集股臨會，經濟部認為林郭涉違法，准許在10月21日舉辦股臨會。

公司派上月8日聲請停止執行，主張鄭文逸炒股案已遭台北地院判刑，鄭又是欣同、新大同實質掌控人，經濟部准許召開股臨會，無異是鼓勵經濟犯罪，且違背《公司法》相關規定。

北高行認為，大同董事任期為3年，2017年5月11日股東會選任的董事任期已屆滿，經濟部又認為6月30日的改選違法而不予登記，因此有召開股臨會選舉的急迫性；股臨會還沒召開之前，由誰取得經營權仍未知，大同主張會造成的損害只是「臆測」。

北高行並指，經濟部同意召集股臨會屬「中立價值」，若股臨會程序違法，可提民事回復原狀訴訟，造成的損害也可以金錢賠償，不符停止執行要件，故裁定駁回。

大同不服抗告，但最高行不僅完全認定北高行的裁定理由，更加碼補充指，停止執行的司法程序，不宜審查原處分的違法性，因此，在本案訴訟未判斷之前，除非原處分的違法性不須調查，一看就知道違法，才可准予停止執行。

最高行認為，大同、經濟部雙方在本案訴訟中的攻防內容，各有各的道理，難認有明顯違法疑義；而股臨會的規定，主要在抑制大股東濫權危及公司營運或損及其他股東利益，本質上是有利於公司及股東的機制，經濟部同意召開的處分，本身並不會造成損害，遂認定大同上訴無理由，裁定駁回。

(中時 )