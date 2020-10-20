74家牛肉麵上桌，三大湯頭一較高下，2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚，冠軍究竟獎落誰家。（北市商業處提供／吳康瑋台北傳真）

74家牛肉麵上桌，三大湯頭一較高下，2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚，冠軍究竟獎落誰家。（北市商業處提供／吳康瑋台北傳真）

牛肉麵是臺灣最具代表性的美食之一，同時也是臺北市引以為傲的知名美食指標，台北市牛肉麵交流發展協會舉辦「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」以湯頭作為評比關鍵，分為清燉、紅燒、番茄經典三大項目，總共74家進入最終評比，活動參賽好手來自全國各地知名牛肉麵業者，齊聚臺北共襄盛舉，呈現出牛肉麵的多元美味特色，同時展現出身為首善之都的臺北帶領牛肉麵產業蓬勃發展，並顯示臺北市美食文化所淬煉出的生命力與深厚的包容性。

黃珊珊副市長表示，牛肉麵是臺灣最具代表性的美食之一，而臺北市匯聚了全臺最多牛肉麵店家，其中不乏歷史悠久、口碑一流的知名老店，各自擁有道地的好手藝與獨家傳承風味，亦富含濃濃的家鄉味道，也是許多臺北人的美食記憶。

臺北市政府多年來推廣牛肉麵產業不遺餘力，並自104年起逐步轉型為輔導補助模式，由台北市牛肉麵交流發展協會自主辦理牛肉麵產業系列推廣活動，以扶植產業自立自主與提升競爭力，藉由此次評比活動，讓民眾認識台灣牛肉麵的不凡魅力。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，今年以湯頭做為分組，讓店家發揮拿手的風味，希望透過競賽促進產業共同交流提升品質，藉由不同美食領域的專家與老饕，提供精闢的見解，將美味與品質兼具的優良店家推薦給民眾品嘗，歡迎喜愛牛肉麵的民眾來臺北體驗最在地的特色美食。「臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」於10月21日至10月31日推2020「牛肉麵大賞」，活動期間凡前往得獎店家消費即可享得獎麵品買一送一、生肖屬牛的民眾來店消費可獲得小菜一份。

想要搶先品嚐得獎牛肉麵嗎？臺北市政府產業發展局與通訊軟體LINE合作，推薦別具風味的台北牛肉麵店 (LINE熱點連結：https：／／lin.ee／LJCUKPw)，歡迎民眾按圖索驥，到這些店家品嚐臺北牛肉麵的迷人風味。更多資訊可至「台北市牛肉麵交流發展協會」FB粉絲團（https：／／reurl.cc／ZnnX4a）或台北饗樂攻略(https：／／funtaipeithisway.taipei／)，詳細請參考台北市商業處粉絲專頁「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團 (https：／／www.facebook.com／tcooc／ )查詢。​

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