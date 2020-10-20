新冠肺炎疫情帶動視訊會議軟體Zoom需求躥揚，激勵股價迭創新高。Zoom的視訊服務廣受全球愛用，該公司正努力吸引更多付費用戶，致力將服務轉化為收入。

Zoom 19日股價再創新高紀錄，收盤大漲1.67％，報568.34美元。Zoom的股價在過去三個月翻漲逾一倍（118％），2020年迄今股價狂飆735％，同期標普500指數漲幅僅7％。

Zoom營運長巴瓦（Aparna Bawa）19日在《華爾街日報》的WSJ Tech Live科技大會表示：「公司仍在觀望，評估服務的經濟效益。我們希望Zoom的客戶認為公司的服務有幫助，定價合理，而且對所有人有益。」

在疫情爆發之前，Zoom主要服務大型企業客戶，但疫情襲捲全球後，該公司的視訊服務幾乎在一夜之間成為個人和大小企業在防疫期間的日常工具。

Zoom日前推出OnZoom服務，協助個人與企業更有效的舉行付費活動，例如鋼琴課等。目前OnZoom服務只限於付費用戶，不開放給使用免費服務的客戶。該公司正開發其他方法，將服務轉化為收入。

另一方面，D. A. Davidson分析師扎魯瑞亞（Rishi Jaluria）維持Zoom股票買進評等，但將目標價由460美元一口氣上調至600美元。他在報告中指出，雖然Zoom的服務在疫情期間人氣暴增，但普及率仍有增加的空間，並擁有龐大的潛在市場機會，可望在後疫情期間持續成長。

根據《華爾街日報》調查32位分析師意見，Zoom的平均目標價為489.06美元。

Zoom將於12月初公布會計年度第三季（8至10月）業績，Zacks Consensus調查分析師意見，預期該季每股盈餘將達0.75美元，較較一年前同期暴增733.33％，營收上看6.95億美元，年增幅高達316.9％。

(工商 )