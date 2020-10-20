悠遊付歡慶突破50萬會員，在PChome 24h購物舉辦的悠遊付會員限定「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」預購活動，正在火熱進行中，悠遊卡也特別加碼抽獎活動，在悠遊卡官方臉書粉絲專頁的指定貼文下留言並tag好友，即可抽「真心環保餐具組」，只有50個名額。

悠遊卡公司指出，寶可夢大師們不要放過這次入手精靈球悠遊卡的好機會，去年造成萬人瘋搶的復刻版精靈球悠遊卡，目前正在PChome 24h購物熱烈預購中，若大師們去年失之交臂，這次可能是你最後一次機會，復刻版多了一條可以掛在脖子上的頸帶，且至25日前無限量銷售，只要註冊悠遊付會員，就有購買1個精靈球悠遊卡的機會。

此外，悠遊卡特別加碼，只要在官方粉絲專頁的指定貼文下留言並tag好友，就能抽「環保餐具組」，這在外面是買不到的喔。

悠遊卡公司說，預購活動限定悠遊會員，建議先註冊好悠遊付會員，再到PChome 24h購物下單，當個擁有精靈球悠遊卡的寶可夢大師，就趁現在。

(中時 )