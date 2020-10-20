全球權威品牌諮詢機構「Interbrand」今公布2020年全球最佳品牌百大榜單，蘋果以3229.99億美元的品牌價值連續八度稱王，而社群傳播品牌的表現在過去十二個月的表現良好，如Instagram(19名)、YouTube(30名)及Zoom(100名)都是首次入榜。華為(80名)則是唯一上榜的大陸企業。

根據外媒報導，Interbrand統計顯示，排名第一的蘋果，品牌價值年增38%，增至3229.99億美元、拿下八連霸；亞馬遜品牌價值年增60%，增至2006.67億美元，排名第二；微軟品牌價值年增53%，增至1660.01億美元，排名第三。

至於第四名到第十名，依次為谷歌(1654.44億美元)、三星(622.89億美元)、可口可樂(568.94億美元)、豐田汽車(515.95億美元)、賓士(492.68億美元)、麥當勞(428.16億美元)及迪士尼(407.73億美元)。

今年排名前十的企業品牌價值約佔總品牌價值(約2兆3364億美元)的50%。2020年的總品牌價值則較去年成長9%。

今年在新冠肺炎的影響下，傳媒公司增長不少，除了前述首次擠進榜單的平台，Spotify的品牌價值較去年成長52%至83.89億美元，排名從92名上升至70名；Netflix的品牌價值亦增加41%至126.65億美元，排名上升至第41名。

奢侈品及零售商則受疫情影響普遍下降，如Zara(35名)及H＆M(37名)；物流品牌在疫情封鎖措施下變得更為重要，如聯邦快遞(75名)、優比速(24名)等。

(中時新聞網)