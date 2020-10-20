台大新聞所前所長彭文正，多次質疑總統蔡英文的博士論文不存在、學位造假，遭總統府控告妨害名譽罪，日前首次開庭，彭文正在臉書曝光答辯狀全文，請檢察官具體求處死刑。彭文正持續追查論文真相，今（20）日指出，10月27日將有另一場官司「隆重登場」，且被告是蔡英文。

14日彭文正在臉書曝光答辯狀全文，坦承詆毀國家元首，天天抨擊蔡英文女士沒論文、假博士云云，影響蔡英文名譽甚鉅，還不惜斥鉅資聘請英國律師在英國興訟，狀告國家元首，基於各項羅列之積極犯意及變本加厲之犯後態度，「請檢察官具體求處死刑，以昭炯戒，以彰國法」。

今日彭文正在網路節目「政經關不了」中提到，10月27日第二場官司「隆重登場」，被告是蔡英文，而這個民事庭，嚴格說起來是蔡英文第一個被告的民事庭，「我告蔡英文」確認她1983、1984的論文不存在之訴。

彭文正指出，此案在一審時已經掌握了人證和物證，但明顯有高層介入判決，人證不一定敢站出來辯護，但物證跑不掉，並點名一審判決的法官，接下來3、5年內會大大出名，「因為我們會連續的告發你」。

彭文正說，該法官犯最大的錯誤不是判他輸或贏，尊重司法判決，但程序正義不可以這樣搞，此案在大選後4天，也就是1月15日宣判，自己是看了電視才知道敗訴，先把判決結果公布給媒體，且過程中都沒有傳喚原告，最後駁回理由竟是不知道要告什麼，「為什麼不來問？」

此外，彭文正還指出此案做了司法判決上很奇怪的2件事，第一是主張的內容沒看到，但這可能很常見，法官忽略；第二則是沒有主張的卻寫在判決書當中，這就叫做偽造公文書，強調會繼續追究，且此案張競律師已狀告該法官，但看起來一樣在吃案當中，「你不動，我們就把你送法官評鑑委員會」。

論文門提告323天 彭文正提告蔡英文將開民事庭

(中時新聞網)