一位選舉官員說，在田納西州曼菲斯市(Memphis)的一名選務員，因為拒絕穿著「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM），和「我不能呼吸」( I Can't Breathe)抗議衫的選民投票，被投訴與抗議，現在被選委會解僱。

美聯社報導，事件發生在曼菲斯社謝爾比郡(Shelby )，當地選舉委員會發言人蘇珊·湯普森(Suzanne Thompson )說，上星期五發生一起選舉糾紛，一名選務員不准選民提前投票，理由是衣服上有抗議標語。選委員表示這是錯誤的，這名工作人員被革職。

田納西州的法律不允許選民在投票站內穿著競選文宣，比如帶有候選人或政黨名字。但是州法律並沒有禁止政黨外的社會事件標語，比如在這次事件中的BLM字樣，就不在禁止之列。湯普森說，選務員認為那些標語與民主黨有關，而他是擴大解讀。

目前還不知多少選民被勸離而投不成票，湯普森認為應該只有少數。

田納西的選民提早投票相當踴躍，而該州的提早投票將於10月29日結束。

(中時新聞網)