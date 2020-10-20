奧地利商務代表辦事處商務代表今（20）日拜會桃園市長鄭文燦。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左）拜會桃園市長鄭文燦。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左）拜會桃園市長鄭文燦。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左）拜會桃園市長鄭文燦。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

原定3月舉辦的台奧科技論壇因疫情延期，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）今日拜會桃園市長鄭文燦，討論將在11月16日桃園登場的台奧科技論壇，盼以實體結合視訊座談方式舉行。

「台奧科技論壇桃園場」安排奧地利企業與桃園產業界交流，媒合雙邊合作機會，原定於今年3月舉辦，受疫情影響延至11月16日舉辦，將針對綠色能源、智慧城市及軌道交通建設三大主題討論，以實體結合視訊座談方式舉行。

鄭文燦表示，維也納是奧地利首都，也是台灣人熟知的著名景點。奧地利經濟高度發展，在綠色能源、智慧城市、軌道建設、半導體及高科技產業等項目都有良好建設，造就高品質的先進工業，擁有世界一流水準的「隱形冠軍」企業，期盼日後能與奧地利在科技、創新及綠能產業能有更多交流互動。

鄭文燦也提到，台灣是進入亞洲市場極佳跳板，在服務、技術、生產等方面都是很好的合作對象。桃園工業產值全台第一，也是六都最年輕的城市，桃園現正積極推動亞洲‧矽谷、航空城等國家級計畫。航空城的發展也帶動航太相關維修、製造業投入，未來航空城將引進倉儲、物流、維修或電子商務進駐，讓機場經濟學效益發揮到最大。

歐賀曼表示，台灣和奧地利經濟交流多，奧地利的經濟骨幹多是中小企業，許多奧地利企業在全球皆掌握利基，如消防產業Rosenbauer、奧地利聯邦鐵路在台灣都相當著名，未來與桃園在其他產業的合作充滿期待。

歐賀曼9月甫來台就任，他也特別感謝鄭市長在他抵台時，即致贈防疫關懷包及慰問信，讓他對桃園的溫暖體貼留下深刻印象，也相信台奧科技論壇在雙方的合作下，一定是場精彩可期的活動。

秘書處處長顏子傑表示，桃園持續推動新創產業，培育青年創業能量，積極行銷桃園智慧城市的發展經驗，虎頭山創新園區不僅是亞洲．矽谷計畫的亮點之一，也是北台灣最大的車聯智駕研發與資安物聯網的驗證場域，歡迎歐賀曼率團來桃園參訪，體驗5G車聯網應用科技。

(中時 )