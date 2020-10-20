今年疫情打亂眾多市場行情，就連租屋市場也不例外。以往矽谷科技重鎮及紐約等大型城市的房租居高不下，但自從疫情掀起居家辦公潮後，越來越多上班族移居物價較低的二線城市，導致舊金山、紐約房租大跌。

Realtor.com網站統計，今年9月舊金山獨立套房月租中間值年減31％至2,285美元，是全美跌幅最大的城市。

若將加州聖塔克拉拉（Santa Clara）及聖馬特奧（San Mateo）包含在內，9月全美獨立套房租金跌幅最大的前五大城市當中就有3個城市位在矽谷，原因是科技公司在疫情爆發後允許員工異地辦公，使過去被迫負擔昂貴房租的科技新貴有了新選擇。

以舊金山為例，一房一廳公寓月租中間值在9月年減24％至2,873美元，兩房一廳公寓月租中間值也年減21％至3,931美元。聖馬特奧一房一廳公寓月租中間值在9月年減13％，聖塔克拉拉一房一廳公寓月租中間值也年減12％。

(工商 )