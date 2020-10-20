孫協志、王仁甫近日主持民視《幸福保衛戰》，常自願挑戰遊戲，節目也斥資請團隊設計新挑戰關卡，王仁甫說：「光看製作單位在設計、運送以及組裝就浩大工程，我們真的很用心在做節目。」也不斷設計挑戰方法，除了高難度，也要引發夫妻「愛的火花」。孫協志表示：「因為不管是誰來挑戰，都要為了另一半克服自己的恐懼，重新認識彼此，才是我們節目的意義。」

近日推出「衝浪機」新遊戲，孫協志自願示範，該遊戲要踏在衝浪板上，藉由機器擺動，模擬衝浪的搖晃，站在上面需隨著擺動保持平衡，秒數多則勝利，他笑稱自己從小挑戰遊戲的長大，沒想到站在機器上面後，隨著左右不停旋轉他先是大喊「頭暈」，隨即當機器加速旋轉後，立刻摔到墊子上，本以為沒事，結果他夾在身上的迷你麥克風鬆動飛噴出去，麥克風不偏不倚「自砸」他的頭。

王仁甫見狀立刻上前關心傷勢，還幫忙冰敷，但也不忘搞笑說：「主持20年，被迷你麥克風砸到頭的你是第1位，挑戰遊戲自砸頭也太厲害了！」

(中時 )