大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，近日兩人合體現身，吸引不少民眾圍觀，就遇到有粉絲想找孫儷合照，鄧超立即跳出護妻，影片被PO出後，鄧超卻遭虧根本像老婆的保鑣，笑翻大家。

影片中，鄧超和孫儷一起走下樓梯，當他們要走出門時，一旁有粉絲湊過來想和孫儷合影，孫儷只能面帶微笑婉言拒絕，同時鄧超走在她身後護著老婆，向民眾說著「不太方便」，保護老婆不被民眾擠到，小動作相當甜蜜。

孫儷婉言拒絕想合照的粉絲。（圖／翻攝自微博）

鄧超在後面護著孫儷，被笑虧像保鑣。（圖／翻攝自微博）

雖然鄧超護妻十分貼心，但不少網友看了影片就笑虧「鄧超好像保鑣」、「鄧超的家庭地位一目了然」、「沒人要跟鄧超合照嗎哈哈，好歹是個明星」、「不錯，保安很盡力在保護公主」、「我要笑死，不說都沒認出是鄧超」。

事實上，孫儷日前才透露凌晨和鄧超一起去機場的路上，剛好在車上看到新買的血糖機，便心血來潮想幫對方測試空腹血糖，沒想到一按機器、針一刺，老公卻翻臉差點罵人，讓他整個人都醒了，孫儷更笑說：「他以為測血糖是拿夾子夾手他才同意的」，夫妻倆互動十分逗趣。

(中時新聞網)