英國近來發生一起寵物雞慘遭男飼主強暴離奇事件。37歲的貝葛（Vile Rehan Baig）因對自家寵物雞情有獨鍾，竟然將寵物雞當成洩慾娃娃般，將它強暴數十分鐘後才罷手，更誇張的是，貝葛竟然還要求38歲的妻子哈麗瑪（Haleema），替自己強暴寵物雞的整個過程錄製下來，事後詢問妻子，她回說：可以錄下日後回味觀賞使用。

據外電報導，警方在接獲通報後，立即集結人馬持著搜索票破門而入，並在夫妻家中的電腦，尋獲到一個「家庭影片」的資料夾，也在裡頭找到貝葛強暴寵物雞的影片內容，也一舉扣押兩台電腦和一支手機。

檢察官朗福德（Abigail Langford）說明，在這些被收押的3C產品裡，發現貝葛與所有慘遭他姦死的寵物雞影片，所有的死因皆是被強制發生性關係後死亡，爽後再將寵物雞屍體裝入垃圾袋中丟棄。

令人感到不可思議的是，檢調單位可以聽到影片當中，貝葛的38歲妻子哈麗瑪不斷鼓吹自己狂上寵物雞的話語，甚至還發現這對夫妻曾還虐待過一隻狗，3C設備中也存有其他孩童的裸露照片。

警方調查發現，貝葛坦承自己曾虐待動物，也持有孩童的裸露照片，同時還在家中存放了少許毒品，妻子也表示，貝葛與寵物雞發生性關係，也是在她大力鼓吹下促成的，貝葛最後被判決3年有期徒刑。

(中時新聞網)