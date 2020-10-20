美國司法部與11州20日對網搜巨擘谷歌提出反壟斷訴訟，指稱該公司為了鞏固網搜和搜尋廣告的獨大勢力，違反市場競爭，這將是美國政府20多年來對科技大廠最激烈的反壟斷執法行動，可能撼動整個矽谷。

司法部指控谷歌利用主導優勢和排除競爭對手的業務協議，維持市場獨大能力，並付費給手機製造商、行動通訊營運商，以及蘋果Safari等瀏覽器業者，讓谷歌成為行動裝置的預設搜尋引擎。

美國民主與共和黨議員咸認，科技大廠握有太大的權力，反壟斷主管機關應對科技巨擘設限。

民主黨眾議員席西林（David Cicilline）與共和黨參議員霍利（Josh Hawley），19日在《華爾街日報》WSJ Tech Live科技大會皆呼籲主管機關加強反壟斷執法，並保護科技產品使用者的隱私。

霍利表示，主管機關應對谷歌母公司Alphabet提出反壟斷訴訟，或許也應向臉書提出訴訟。他同時敦促聯邦貿易委員會（FTC）進行改革，以強化反壟斷法規的執行力。

席西林認同法律和聯邦機構需要與時俱進，才能給予政府新的執法能力。他表示：「我們現正最需要的是反壟斷執法，以便將真正的競爭帶回市場。」

面對議員不斷質疑科技巨擘市場影響力過大，谷歌持續主張，旗下產品能增加市場選擇，設計目的是幫助使用者。

此外，谷歌母公司Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）、臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），與推特執行長多爾西（Jack Dorsey），28日將就美國《通訊法》第230條赴參議院商務委員會作證。聽證會也將涵蓋隱私權和「媒體控制」議題。

《通訊法》第230條保護科技公司不因使用者在其平台的言論而被究責。美國兩黨近來不斷呼籲修改《通訊法》。

(工商 )