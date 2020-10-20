歐洲銀行業將公布第三季財報，雖然外界認為業績回升情況可能持繼疲弱，但專家預期在大幅減少壞帳準備金後，能讓疲弱的業績穩定下來。

據路孚特資料，外界預期歐洲銀行業第三季整體獲利較去年同期萎縮46.5％，相較之下整體金融業獲利年跌38.8％，泛歐STOXX 600指數成份股整體獲利年跌36.7％。

路孚特分析師狄倫（Tajinder Dhillon）指駿懋銀行、匯豐控股、巴克萊、裕信銀行、義大利聯合聖保羅銀行和荷蘭國際集團（ING）對整體銀行業績影響最大。外界預估巴克萊、匯豐和駿懋第三季獲利分別年跌79.8％、55.6％和90.9％。

但德意志銀行和桑坦德銀行被看好第三季獲利分別年增67.7％和200％。其共同點是去年同期因重整而大幅虧損，讓比較基期變低和體質變好。

摩根大通和花旗等美國銀行業上半年撥出大筆壞帳準備金後，第三季準備金因此大幅減少而令獲利大增，專家認為歐洲銀行業可望出現類似狀況。

巴克萊、匯豐、駿懋、渣打和國民西敏寺（NatWest）等英國銀行首季和第二季合計沖銷壞帳75億英鎊和106億英鎊，後者金額更是2010年第二季來最高。

投資平台AJ Bell投資經理莫特（Russ Mould）認為經過上半年大舉沖銷壞帳後，有助提高市場對銀行業信心。但他認為除了沖銷壞帳外，凈利息收益率也會影響銀行股的估值。

巴克萊歐洲銀行股研究部主管歌爾（Amit Goel）認為STOXX 600銀行股指數今年來大跌逾42％，讓銀行股目前估值被過度低估。

他認為在即將公布第三季財報裡，外界焦點會放在封閉措施結束後的銀行業營收回升情況和明年獲利展望。若疫情讓歐洲再採取封閉等防疫措施，銀行業復甦情況就可能需要被重新評估。

(工商 )