美國總統大選進入最後倒數2周，據美國華爾街日報及美國國家廣播公司民調顯示，總統川普民調仍以11個百分點落後民主黨候選人拜登。前立委沈富雄直言，這次辯論對選情不會有影響，並指川普將遭遇土石流式的慘敗，同時他還直言，如果全球各國明天就選總統，川普只有在台灣會贏。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，最後一場辯論對選情完全不會有影響，因為大部分人都已經決定了。沈富雄還很佩服川普一點，因為他在眾叛親離、沒有人看得起他、以及他以前的官員都出來爆料說他不行的情況下，這個場面撐得還可以。

沈富雄指出，以前台灣在選舉的時候，候選人裡頭落後非常嚴重的，通常會把總部的鐵門拉下來，甚至消失，他直言，「所以川普明明知道這是會好像土石流一樣的慘敗，我上禮拜預測兩個人在選舉人票上的差距大概再160加減10，我現在上升到180加減10」。

沈富雄也說，所以他這個是一敗塗地，如果全球200多個國家如果通通明天選總統，川普只有在台灣會贏，「我覺得這要好好研究」。

(中時新聞網)