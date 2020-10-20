「我家的貓皇大人到底在想什麼？」「我家狗狗需要注意什麼才能頭好壯壯？」針對這些飼主常見疑惑，臺北市動物保護處將於11月開辦10場次「免費」寵物主題課程，內容涵蓋「寵物行為」及「寵物健康」兩大主題，每場次限量20位名額，並自即日起開放報名(報名連結：http：／／sc.piee.pw／x8zth )，所有課程皆在臺北市動物友善空間舉辦，讓飼主也能「帶著萌寵趣上課」，一同學習毛知識。

北市動保處指出於今年8月份舉辦「帶著萌寵打卡趣」記者會時同步推出打卡拿好禮活動，即希望飼主能帶著自己毛寶貝享受北市各種動物友善空間服務，為了讓飼主帶寵物到動物友善空間時，也能時時注意寵物應有之外出禮儀，維持正確飼主觀念，在11月份加碼推出10場次寵物外出禮儀主題課程，課程內容涵蓋寵物行為與寵物健康兩大面向，歡迎飼主帶著毛寶貝一同參與課程。

動保處補充，近年隨著寵物數量逐年提升及寵物老年化議題逐受重視，今年度課程除安排貓咪行為諮詢獸醫師-林子軒及寵物行為訓練師-郭妮妮，分別教導飼主如何面對貓星人行為問題及提供狗狗出門與居家行為問題之訣竅外，也邀請徐子琄獸醫師及余騰瑋獸醫師分別為大家解說狗貓糖尿病及老年犬心臟疾病，讓飼主與愛寵建立和諧生活方式之際，也能對寵物疾病有更進一步認識，以提升動物生活品質及動物福祉。

歡迎市民朋友踴躍報名參與2020寵物外出禮儀系列課程，如想了解更多課程內容，歡迎按讚追蹤「臺北毛孩趣旅行」臉書粉絲專頁（https：／／reurl.cc／1DL8W）及「臺北市動物之家」臉書粉絲專頁(https：／／reurl.cc／Ez17lk) ，或至臺北市動物保護處官網 (https：／／www.tcapo.gov.taipei／Default.aspx ）查詢

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